Prestať kradnúť je fajn. No iba to nestačí

Neschopnosť štátnych manažérov nás stojí milióny eur. Preto tvrdiť, že peňazí bude dosť, len treba prestať kradnúť, nestačí.

Od predstaviteľov politických strán veľmi často počúvame, čo všetko navrhujú pre svojich voličov zaviesť. Je to kopa sľubov, ktorých splnenie by stálo množstvo peňazí a nie každému sa chce bez rozpakov zavádzať nové dane a poplatky, ako to robí súčasná vláda. Na otázku, kde na tieto nápady vziať peniaze, preto často počúvame univerzálnu odpoveď: stačí menej kradnúť. Ja som však presvedčený, že iba to nestačí.

V prvom rade si treba uvedomiť, že aj keby sa menej kradlo, neznamená to, že takto získané peniaze treba neadresne rozhádzať na ďalšie sociálne balíčky a kupovanie si voličov. Oveľa rozumnejšie je zníženie daní a odvodov, aby ľuďom zostalo v peňaženkách viac peňazí. Oni totiž oveľa lepšie vedia, čo s nimi urobiť, než politici. To po prvé.

Pekný životopis nestačí

Po druhé: milióny eur utekajú zo štátnej kasy aj inak než cez predražené tendre a dohadzovanie kšeftov kamarátom. Faktom totiž je, že na najvyšších stoličkách v štátnych firmách často sedia nie práve schopní ľudia. Viac než odbornosť sa u štátnych manažérov cení ich stranícka príslušnosť, poslušnosť a schopnosť „držať hubu a krok“. Výsledkom sú potom rozhodnutia, v ktorých možno nejde o priamu krádež verejných peňazí. No nimi riadené firmy premrhajú milióny, lebo niekto nebol schopný, prípadne sa bál spraviť správne rozhodnutie.

Nie je predsa možné, aby po polovici roka strávenej v štátnej firme generálny riaditeľ zakázal podriadeným rozprávať sa „odbornou hantírkou“ s odôvodnením, že nerozumie o čom sa bavia. Po 12 rokoch riadenia firiem ľuďmi, ktorí iba „držia hubu a krok“, by mali tieto spoločnosti prevziať odborníci. Nie manažéri, ktorí s daným odvetvím nemajú žiadne skúsenosti, no hrdia sa, že majú pekné životopisy a „životné príbehy“, z ktorých však nie sú vidieť žiadne skutočne dosiahnuté výsledky. A tak nerozumejú ani tomu, o čom sa ich podriadení rozprávajú. Potom sa nemôžeme diviť, že nemajú žiadnu predstavu, ako by firma, ktorú riadia, mala vyzerať po štyroch rokoch.

Neschopnosť stojí milióny

Preto nestačí, že manažérske garnitúry smeráckych vlád vystriedajú v štátnych firmách ľudia, ktorých jedinou schopnosťou bude nekradnúť. Pretože jedno zlé rozhodnutie môže stáť štátnu firmu, a teda nás všetkých, milióny eur.

Takto len v oblasti energetiky dokázali železničné spoločnosti ZSSK a Cargo kvôli neschopnosti ich manažérov premrhať za súčasnej vlády vyše desať miliónov eur. Ďalšie milióny ešte premrhať plánujú. Viac podrobností, aj s číslami, uvediem v ďalších blogoch, kde sa bližšie pozriem na konkrétne prípady nehospodárneho nakladania s peniazmi nás všetkých.