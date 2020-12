Ďalší minister hospodárstva neodolal a nasadil si prilbu

Dostavba jadrovej elektrárne Mochovce sa čím ďalej, tým viac začína podobať na nový nekonečný príbeh typu diaľnica do Košíc. Cena dostavby stúpa, termíny sa posúvajú no a politici opäť sľubujú, že teraz to už konečne bude.

Neviem, čím to je, že sa naši ministri radi obliekajú do pracovných odevov, keď nám ohlasujú svetlú budúcnosť. Niektorí si dajú maskáče, iní zasa uniformy reprezentujúce odvetvie v sektore, ktorému práve vládnu.

Inak to nedopadlo ani s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Ani ten neodolal a rovnako ako jeho predchodcovia Ľubomír Jahnátek a Peter Žiga v prilbe a reflexnej veste ohlásil, že sa veľmi rýchlo blížime k spusteniu výroby elektriny v treťom bloku elektrárne Mochovce. A urobil tak po boku Branislava Strýčka, šéfa Slovenských elektrární, ktorý túto správu už oznamoval. Aj s ministrom Jahnátkom, aj s ministrom Žigom. Navyše, po stanovisku Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý potvrdil, čo sme všetci tak nejako tušili, že v elektrárňach prišlo k manažérskym zlyhaniam. Pochybenia sa ale týkali aj štátu ako akcionára firmy, čo ho stálo miliardy eur.

A práve v tomto vidím problém. Oproti minulosti sme sa totiž v otázke dostavby Mochoviec veľmi neposunuli. Každý minister hospodárstva sľubuje, že „to už-už bude“ a celý príbeh sa opakuje, podobne ako ten s dostavbou diaľnice do Košíc. Termíny sa predlžujú, náklady rastú a občan stále čaká a čaká.

Čo však s tým, sme sa nedozvedeli ani tentoraz. Síce sme dostali ubezpečenie, že ďalšie predraženie dostavby „zatiahnu“ Taliani, no netušíme, či to urobia iba tak, z dobrej vôle. Nezaznelo ani ako sa chceme vyhnúť tomu, aby sa situácia neopakovala aj pri štvrtom bloku, ktorého spustenie má prísť o ďalšie dva roky.

A hlavne, nevieme, kto bude za celú vzniknutú situáciu niesť zodpovednosť a ako bude vyzerať. Pritom to bola práve strana SaS, ktorá v apríli 2019 avizovala, že pre hroziace meškanie dostavby Mochoviec a ďalšie zvýšenie rozpočtu (ktoré sa medzitým stali realitou) chce podať trestné oznámenie a zvolať mimoriadny parlamentný výbor. Teraz má šancu do vecí zasiahnuť priamo. No zatiaľ netušíme ako a či vôbec.

Nuž a celkom na záver by ma zaujímalo, koľko bude elektrina z takto meškajúcej a predraženej elektrárne vlastne stáť. Či náhodou nebude drahšia, tak ako svojho času hojne predotovaná solárna energia. Pretože, niekto tie roky meškania a stúpajúce náklady asi zaplatiť musí. A tipujem, že štát, ani Taliani to nebudú...

Preto dúfam, že minister Sulík nepodľahne kúzlu energetickej lobby a nepustí sa do stavby ešte aj piateho bloku Mochoviec ako svojho času pripustil Ľubomír Jahnátek. Pribudlo by síce zopár možností (aj pre jeho nástupcov) „nahodiť“ sa do reflexnej vesty a prilby, no myslím, že by to bola asi trochu drahá módna prehliadka.