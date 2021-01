Naozaj sa nepoučíme ani na vlastnej chybe?

Na konkurencieschopné prostredie a modernú energetiku budeme na Slovensku ešte dlho čakať. Na čo čakať určite nebudeme, je pre laickú verejnosť nezrozumiteľná mesačná faktúra za elektrickú energiu.

Nový rok sa mi začal netradične. Po rýchlom zaželaní všetkého dobrého pokračovali telefonáty od mojich známych – malých podnikateľov – s naliehavou žiadosťou o odpoveď na otázku: „Ako je to s tým platením za elektrinu?“

Paradoxne som niečo také čakal pred rokom, dvoma. Práve vtedy totiž vrcholila doba „šmejdov“. Títo podomoví obchodníci ľudí často manipulatívnymi až podvodnými praktikami prehovárali na uzatvorenie zmlúv na dodávku elektriny. Lákadlom boli pochybné úspory a málokto si bol ochotný pripustiť, že týmto šmejdom naletel. Dnes už to majú mnohí potvrdené.

Keď má lákavá ponuka háčik...

Dodávatelia im totiž už avizovali, že budú mať za elektrinu veľké nedoplatky a ceny pre budúci rok vychádzajú vyššie než mali doteraz. Moji známi sú z toho zaskočení, nerozumejú tomu, veď predsa každý rok socialistickí premiéri vyhlasovali, že bude lacnejšie a aj liberálny minister teraz tvrdil to isté.

Problém však nemusí byť iba v jednotkovej cene za elektrinu, tá môže byť skutočne (najmä na začiatku zmluvy) nižšia než mali títo podnikatelia u pôvodného dodávateľa. No celkový mix obchodných podmienok nakoniec spôsobí, že aj tak zaplatia viac.

V týchto konkrétnych prípadoch bol háčik napríklad v tom, že zmluvy počítali s nereálne vysokým odberom elektriny na ročnej báze. Tak vysokým, že daná firma ho nemala šancu vyčerpať. Výsledkom je pokuta, ktorú zákazník musí zaplatiť. A tá nie je práve malá.

Ďalším sa stalo i to, že na záver platnosti zmluvy im dodávateľ dvihol i jednotkovú cenu vysoko nad trhový priemer. Možno si povedal, že o klienta príde tak či tak, tak prečo na ňom na záver ešte viac nezarobiť. Namiesto úspor sú výsledkom zvýšené náklady práve v dobe, kedy sa malým firmám žije skutočne ťažko.

Kto za to môže?

Otázkou je, kto za tento stav môže. Na jednej strane si môžeme povedať, že je to chyba klienta. Nemal podpisovať nevýhodnú zmluvu. Ako chce podnikať, keď si nedokáže zistiť, či ho obchodník ťahá za nos alebo nie?

Na druhej strane, mnohí menší podnikatelia nemajú kapacity na to, aby sa v slovenskom prebyrokratizovanom prostredí s ťažko vymožiteľnou a zložitou legislatívou vyznali vo všetkom. Nemajú čas si študovať stále nové a nové zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré sa každú chvíľu menia. A nemajú ani peniaze, aby si za to niekoho zaplatili.

A je to práve vinou tohto prostredia, že zmluvy v energetike sú zložité, dlhé a neprehľadné, o všeobecných obchodných podmienkach ani nehovoriac. Ak by ich chcel dodávateľ aj spraviť jednoduchšími, regulátor (ÚRSO) mu to „zatrhne“.

Však sa skúste pozrieť na vašu faktúru za elektrinu, koľko je tam položiek. Tušíte vôbec, čo všetky znamenajú? Asi nie. A tieto položky sú vlastne povinné. O tom, že by sme tam mali iba dve – za odberné miesto a za odobranú elektrinu, môžeme iba snívať.

Čo s tým?

Táto situácia mi pripomína moju „bezmocnosť“ u lekára, kde musím podpísať, že súhlasím so spôsobom liečby, hoci nemám vôbec žiadne zdravotnícke vzdelanie a viem, že iba podpisujem právnu ochranu nemocnice pred možnými následkami tejto liečby na mojom zdraví.

Preto aj v oblasti energetiky odporúčam to isté: tak ako sa snažíte vybrať si lekára, ktorému môžete dôverovať (má dobré referencie, pracuje v serióznej a kvalitnej nemocnici a pod.), alebo sa poradíte vopred s odborníkom, ktorého poznáte, rovnako pristupujte aj k podpisovaniu zmlúv.

Ja tiež chodím k lekárom, ktorých som si starostlivo vybral a nevyskočili na mňa niekde na Facebooku ako zázrační liečitelia. Telefón a notebook mi odporučil môj veľmi dobrý kamarát, cvičiť chodím k v odbore vzdelanej fyzioterapeutke a burčiak kupujem u človeka, u ktorého mám už niekoľko rokov istotu, že mi zbytočne nezrýchli krok.

Tak sa spýtajte sami seba, či tí ľudia, ktorí vám radia, sú odborne zdatní, poznáte ich predošlé výsledky práce a či sú hodní vašej dôvery. Alebo či ste ochotní len tak niečo podpísať človeku, ktorého vidíte prvýkrát v živote, o firme, ktorú zastupuje, ste nikdy nepočuli a zmluve nerozumiete. Ale stačí vám, že nasľubuje hory-doly.

Je pekné, keď na začiatku každého volebného obdobia minister hospodárstva a šéf ÚRSO oznamujú, že už teraz príde férová regulácia. Že sa zastavia podvodné praktiky v energetike a konečne transponujeme smernice EÚ. Rok sa s rokom zíde a potom prídu vyjadrenia odbornej verejnosti, z ktorých sa dozvieme, že slovenský trh zaostáva vo svojom vývoji za tým európskym a nadšenie z legislatívnej smršti je preč. Pretože ministerstvo a ÚRSO nestíhajú ani bežnú prevádzkovú agendu.

Výsledkom je, že na konkurencieschopné prostredie a modernú energetiku budeme ešte dlho čakať. Na čo čakať určite nebudeme, je pre laickú verejnosť nezrozumiteľná mesačná faktúra za elektrickú energiu. Preto si nájdite niekoho kompetentného, kto vám ju vysvetlí a poradí. Budete to ešte dlho potrebovať. A ak vám predsa len niekto zaklope na dvere so super ponukou, ktorú treba hneď a zaraz podpísať, pretože zajtra už tak výhodná nebude, radšej ho rovno otočte.