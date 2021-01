Konečne zrozumiteľná komunikácia nového vedenia ÚRSO s bežným spotrebiteľom

V minulosti sme roky počúvali volanie po odbornom a nezávislom regulátorovi. Teraz to vyzerá, že ho naozaj máme.

Nové vedenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) si zaslúži pochvalu. Skutočnú a úprimnú.

V prvom rade za perfektné a zrozumiteľné medziročné porovnanie cien za elektrinu rokov 2020 a 2021 pre domácnosti a malé podniky, ktoré je dostupné pre každého: Podrobný prehľad o zmenách integrovanej ceny elektriny a dopadoch na domácnosti (dokumenty vo formáte PDF) | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk) .

Podľa zverejnených tabuliek si môžu bežní spotrebitelia aj sami jednoducho zistiť, koľko peňazí zo svojho balíka budú potrebovať vyčleniť na úhradu faktúr za elektrinu v roku 2021. A ak by niektorí z nich chceli vedieť ešte presnejšie, komu „vďačia“ za jej jednotlivé položky, pri troche snahy nebude problém získať ani takúto informáciu. V tejto súvislosti treba tiež veľmi kladne hodnotiť celkovú kvalitu webovej stránky úradu, kde za pozornosť určite stoja tlačové výstupy jeho predsedu.

Populizmu ubudlo

V druhom rade za spôsob komunikácie, ktorý úrad zvolil pri komentovaní cien elektriny pre rok 2021. Novú regulačnú politiku síce zverejnil možno trochu neskôr ako by sa žiadalo, ale objektívne treba povedať, že po zmenách vo vedení začal naplno pracovať až začiatkom jesene. A začal odvrchu. Pretože všetky mediálne výstupy predsedu úradu smerujú k tomu, aby mohol mať bežný spotrebiteľ konečne istotu nezávislosti úradu.

Úrad sa neznížil k bombastickému vyhláseniu ZLACNÍME tak, ako to urobil minister hospodárstva vo vzťahu k tarife za prevádzkovanie systému (TPS), z jednej časti tvorenej cenovým rozdielom, ktorý musí povinný výkupca „zelenej elektriny“ doplatiť jej výrobcovi. Výkupná cena je totiž vyššia než predajná na trhu koncovému spotrebiteľovi. Keďže po roku 2023 už nebudú platiť prvé zo zmlúv na veľmi štedro dotovanú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, je absolútne samozrejmé, že cena TPS sa zníži. Ibaže by už teraz niektorí jeho odborníci pracovali na tom, aby sa v nej premietla cena za ohlásenú vodíkovú revolúciu. Ako ale všetci zo skúseností vieme, veľké revolúcie, ako napr. výstavba diaľnice z Bratislavy na hranicu s Ukrajinou, vysokorýchlostné železničné trate, informatizácia štátnej a verejnej správy atď., nakoniec skončili ako ťažké bremeno na krku daňových poplatníkov a navyše bez proklamovaného efektu.

Niekedy je lepšie brzdiť

Naopak, úrad jasne zdôvodnil, prečo by niektorí odberatelia mohli mať vysoké nárasty na účtoch za elektrinu. Zároveň všetkých ubezpečil, že dodávatelia energií a distribučné spoločnosti budú ústretoví dialógu s odberateľmi. Majú dostatok relevantných informácií a nemusia sa báť, že o mesiac nastanú zmätky po politických zásahoch do regulácie. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že minister hospodárstva vybral odborne a komunikačne zdatného šéfa úradu.

On sám by mal preto trochu pribrzdiť vo svojich vyjadreniach o energetike na sociálnych sieťach. Z diskusií pod jeho príspevkami totiž vyplýva, že neprevažujú komentáre pozitívne a tie odborné iba odhaľujú populizmus. A tak je veľmi pravdepodobné, že tieto témy mu politické body neprinesú. To už je ale iná kapitola a treba sa vrátiť k pôvodnej myšlienke.

Počas celého pôsobenia v opozícii bol silný hlas po odbornom a nezávislom „regulátorovi“. Teraz to vyzerá, že ho naozaj máme. Preto mu to nekazme a držme mu palce, aby pokračoval tak, ako začal.